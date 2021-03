Millionen-Geschäfte mit Drogen: Fünf Männer vor Gericht

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Vor dem Landgericht Bremen müssen sich vom heutigen Dienstag an fünf Männer im Alter zwischen 28 und 42 Jahren wegen Rauschgifthandels im großen Stil verantworten. Einem 42-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, 50- bis 150-Kilogramm-Lieferungen nach Deutschland gebracht und so einen Betrag von etwa 3,5 Millionen Euro erlangt zu haben. Er soll das Rauschgift dann teilweise an eine Bande geliefert haben, deren vier Mitglieder ebenfalls auf der Anklagebank sitzen. Sie sollen zwischen Dezember 2019 und September 2020 in mindestens 25 Fällen kiloweise Marihuana und Kokain an Dritte verkauft. Den so erzielten Erlös bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 2,5 bis drei Millionen Euro.

