Millionen für Verkehrswege im nördlichen Landesteil

Kiel (dpa/lno) –

Das Land will in diesem Jahr mehr als 54 Millionen Euro für die Sanierung von Verkehrsinfrastruktur im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins ausgeben. In Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Flensburg stehen mehr als 84 Kilometer Straßen, fast 20 Kilometer Radwege sowie acht Bauwerke auf dem Arbeitsplan des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV.SH), wie das Verkehrsministerium mitteilte. «Diese Verbesserung werden die Menschen in der Region deutlich spüren», betonte der zuständige Minister Claus Ruhe Madsen (CDU).

Zu den Vorhaben gehören unter anderem die Fahrbahnerneuerungen der B 5 zwischen Stedesand und Risum-Lindholm (beides Kreis Nordfriesland) sowie die Erneuerung der B 200 bei Flensburg. Auch die Landesstraßen L 32, L 34 und L 310 in Eiderstedt seien wichtige Achsen in der Region, die saniert werden, so Madsen.

Nach Angaben von LBV.SH-Direktor Frank Quirmbach umfasst das Bauprogramm 15 Landesstraßen-Projekte sowie neun Bundes- und fünf Kreisstraßen, für die der LBV.SH in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg ebenfalls zuständig ist.

Im Kreis Nordfriesland werden mehr als 25 Millionen Euro in rund 49 Kilometer Straßen, 13 Kilometer Radwege und drei Bau­werke investiert. Auf den Kreis Schleswig-Flensburg entfallen bei einem Gesamtvolumen von fast 24 Millionen Euro mehr als 21 Kilometer Straßen, sechs Kilometer Radwege und drei Bauwerke. In Flensburg investiert der LBV.SH mehr als fünf Millionen Euro in 14 Kilometer Straße und sieben Bauwerke.