Millionen für neue Strandpromenade in Otterndorf

Otterndorf (dpa) –

Die Strandpromenade in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) soll für mehrere Millionen Euro neu gestaltet werden. Geplant sind unter anderem Sitzecken, eine Trasse für Radfahrer und fünf barrierearme Zugänge zum Strand, wie das niedersächsische Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Promenade soll Hochwasserschutz bieten, auch Toiletten sind geplant.

Die Arbeiten sollen bis 2028 fertig sein. Das Projekt wird nach Schätzung der Behörde rund 4,7 Millionen Euro kosten. Davon steuert Niedersachsen drei Millionen Euro bei, auch Hamburg und Otterndorf beteiligen sich an den Kosten.