Millionen-Förderung für Raumfahrt- und Hafenforschung

Bremen (dpa/lni) –

Für die Entwicklung nachhaltiger Projekte in der Raumfahrt- und Hafenforschung erhalten Bremer Institutionen 10,3 Millionen Euro. Die Fördermittel kommen vom Land Bremen und aus sogenannten EFRE-Mitteln der EU, wie Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf mitteilte. Rund ein Drittel der Summe geht an das Institute for Aerospace Technologies der Hochschule Bremen, das zu alternativen Antrieben in der Raumfahrt forscht.

Ein anderes Projekt, an dem die Universität Bremen beteiligt ist, widmet sich der Frage, wie das Leben von Menschen auf dem Mars aussehen kann und wie mit knappen Ressourcen überlebensnotwendige Güter nachhaltig hergestellt werden können. Mit den Fördermitteln soll ein Labor entstehen, in dem Bedingungen wie auf dem Mars herrschen. Ein weiteres knappes Drittel bekommen Einrichtungen, die Lösungen für den Hafen der Zukunft entwickeln. Mit dem Geld können sie den Angaben zufolge Drohnen, Laufroboter oder einen autonomen Schiffsdemonstrator beschaffen.

Die EU hat für die Förderperiode 2021 bis 2027 einen «Europäischen Fonds für regionale Entwicklung» (EFRE) aufgestellt.