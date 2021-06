Milliarden-Aufträge für Schiffbau auch für Meyer und Lürssen

Die Meyer-Werft in Papenburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Rostock/Berlin (dpa) – Die vom Haushaltsauschuss des Bundestags zum Ende der Wahlperiode beschlossenen milliardenschweren Rüstungsprojekte bringen auch Arbeit für Schiffbauer in Niedersachsen. Wie der Haushaltsexperte der Union, Eckhardt Rehberg, am Donnerstag sagte, geht ein Großteil der Aufträge an die im Marineschiffbau erfahrene Bremer Lürssen-Gruppe und die Meyer-Werft in Papenburg.

Beide Unternehmen haben mit der Peenewerft in Wolgast und der Rostocker Neptun-Werft auch Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Einschätzung Rehbergs werden 2022 in Rostock Arbeiten für den Bau von zwei Marinebetriebsstoffversorgern beginnen. Mit der Fertigstellung sei 2025 zu rechnen. Über die Auftragsvergabe hatten zuvor die «Ostsee-Zeitung und der NDR berichtet.

Laut Rehberg gab der Haushaltsausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause für Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte der Bundeswehr insgesamt 19 Milliarden Euro frei. Die Vorhaben der Marine hätten einen Auftragswert von insgesamt 6,8 Milliarden Euro.

Die Projekte erstrecken sich über die nächsten zehn Jahre. Dazu gehören das deutsch-norwegische U-Boot-Projekt, der Bau von drei Flottendienstbooten, zwei Marinebetriebsstoffversorgern sowie zwei Erprobungsbooten. «Damit führen wir die Modernisierung der Marine fort und setzen ein industriepolitisches Zeichen», betonte Rehberg.

