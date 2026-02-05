Militärkonvoi durch mehrere Bundesländer – Abstand halten

Ein großer Konvoi der Bundeswehr ist in Teilen mehrerer Bundesländer unterwegs. (Symbolbild) Kay Nietfeld/dpa

Berlin (dpa) –

Ein großer Konvoi der Bundeswehr ist am kommenden Sonntag (8. Februar) auf Autobahnen und Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs. Die rund 180 Fahrzeugen fahren in neun Gruppen zu je etwa 20 Fahrzeugen auf der ungefähr 350 Kilometer langen Strecke, teilte die Bundeswehr mit.

Verkehrsteilnehmer sollten erhöhte Aufmerksamkeit zeigen und möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen einhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der bis zu einem Kilometer langen, relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden.

Die genaue Fahrtstrecke des Konvois werde aus Gründen der militärischen Sicherheit im Vorfeld nicht bekanntgegeben, erklärte die Bundeswehr.