Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Nach starkem Regen und Gewitter in der Nacht wird am Mittwoch und in den folgenden Tagen mildes Wetter im Norden erwartet. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Mittwochmorgen gebietsweise noch zu letzten Schauern kommen. Im Laufe des Tages soll es aber trocken und sonnig werden. Gebietsweise werden Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad erwartet. Der Donnerstag wird laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes mit leichter Bewölkung starten. Im Tagesverlauf soll es bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad aufheitern.