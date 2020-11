Mildes und teils sonniges Wochenende im Norden

Eine Ente schwimmt in einem Teich, in dem sich das herbstlich gefärbte Laub der Bäume spiegelt. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Im Norden gibt es zum Wochenende milde Temperaturen und zwischenzeitlich kann sich auch die Sonne durchsetzen. Am Samstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) morgens teilweise bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen die Wolken aber ab und vielerorts ist es sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad. In der Nacht zu Sonntag bildet sich gebietsweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Am Morgen löst sich der Nebel auf und es wird sonniger. Bei Höchstwerten um die 11 Grad bleibt es relativ mild.

