Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Ungewöhnlich mildes Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen an Silvester. Es werden Höchsttemperaturen von 13 bis 15 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei bleibt es bedeckt und zeitweise regnerisch. An der Nordsee ist mit stürmischen Böen zu rechnen, auch im Binnenland wird es windig. In der Nacht zu Neujahr nimmt der Wind ab. Die Temperaturen sinken dann auf etwa acht bis elf Grad.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-550904/2