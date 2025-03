Mildes Frühlingswetter in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen wird es heute weitgehend frühlingshaft. Nur nach Norden ist es stark zeitweise wolkig, anfangs gibt es teils örtlich Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Rest des Landes wird es demnach freundlich und es soll nicht regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 16 Grad, auf den Inseln wird es um die 11 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind

In der Nacht zu Freitag bleibt es gering bewölkt oder klar, so der DWD. Im Südosten gibt es örtlich Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad in Ostfriesland, 4 Grad in Bremen und bis minus 2 Grad im Raum Göttingen. In Bodennähe kann es Frost geben.

Am Freitag wird es dem DWD zufolge ebenfalls heiter. Ab dem Nachmittag ziehen von Nordwesten her allerdings mehr Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in Ostfriesland und 19 Grad im Braunschweiger Raum. Auf den Inseln bleibt es um die 11 Grad.