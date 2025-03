Mildes Frühlingswetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Wetter können sich die Menschen auf mildes Frühlingswetter freuen. Anfangs gibt es örtlich Nebel, sonst wird es heute wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 Grad an den Küsten und 15 Grad in Hamburg, auf Helgoland gibt es um die 9 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste örtlich frischer Südwestwind.

In der Nacht zu Freitag bleibt es überwiegend gering bewölkt oder klar, so der DWD. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad. Im Süden kann es örtlich Frost in Bodennähe geben.

Am Freitag wird es dem DWD zufolge weiter heiter. Ab dem Nachmittag ziehen von Westen her allerdings Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf Helgoland und 19 Grad in Hamburg und im Herzogtum Lauenburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer Süd- bis Südwestwind.