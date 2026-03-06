Mildes Frühlingswetter im Norden – teils Nebel und Regen

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Menschen im Norden erwartet ein Wochenende mit milden Temperaturen. Am Freitag bleibt es meist sonnig, wobei einzelne Wolken durchziehen können. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, steigen die Maximalwerte auf bis zu neun Grad auf Helgoland und bis zu 18 Grad in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern werden Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad erwartet.

In der Nacht zum Samstag bewölkt es sich zunehmend, die Tiefsttemperaturen liegen bei rund fünf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im südöstlichen Binnenland ist bei minus einem Grad stellenweise leichter Frost möglich. Auch in Mecklenburg-Vorpommern kann es zu Frost kommen. Die Tiefstwerte liegen dort bei einem bis minus drei Grad.

Milde Temperaturen am Wochenende

Am Samstag wird es etwas wechselhafter – von heiter bis wolkig, neblig-trüb und mit leichten Regenschauern im Norden. Die Höchsttemperaturen liegen ähnlich wie am Vortag. In der Nacht zum Sonntag wird es etwas trüber. Von der Nordsee kommt Seenebel auf und örtlich kann es leicht regnen. Die Tiefstwerte liegen etwas über null Grad.

Am Sonntag soll der Seenebel in Schleswig-Holstein wieder abziehen. Es bleibt dort wolkig und kann vereinzelt regnen. Nach Süden hin wird es heiter. Auch in Mecklenburg-Vorpommern zieht der Nebel ab und es wird im Verlauf des Tages zunehmend freundlich. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen zehn Grad an der See und bis zu 16 Grad im Landesinneren.