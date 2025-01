Milder Wochenstart – vorher nochmals Glatteisgefahr

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Zum Wochenstart sagen Experten für Norddeutschland wieder deutlich mildere Temperaturen voraus. Bei bedecktem Himmel und teils Regen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag in Schleswig-Holstein und Hamburg mit Höchsttemperaturen von neun Grad an der Küste und bis zu zwölf Grad weiter im Süden. In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen demnach auf sieben bis zehn Grad.

Bevor die Erwärmung für Entspannung sorgt, besteht laut DWD nochmals die Gefahr für Glatteis. Ab Sonntagnachmittag wird von Südwesten her einsetzender Schneefall erwartet mit entsprechender Glätte. Wegen milderer Temperaturen kann dieser laut DWD später in Regen übergehen, der gefrieren und örtlich für Glatteis sorgen kann.

Unfälle nach Wintereinbruch

Schneefall und glatte Straßen hatten kurz vor dem Wochenende und in der Nacht zu Samstag vielerorts im Norden und Nordosten für Unfälle gesorgt. So registrierte etwa das Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr als 80 Unfälle im Osten Mecklenburg-Vorpommerns von Freitag- bis Samstagmorgen. Dabei blieb es meistens bei Sachschäden. Im weiteren Verlauf des Wochenendes wurden laut Polizei wieder weniger Unfälle registriert.

Am Wochenende waren zudem Urlaubsrückkehrer von den Feriengebieten an den Küsten unterwegs, weil in vielen Bundesländern die Ferien endeten. Auf der A7 kam es laut ADAC am Samstagnachmittag zwischen der Abfahrt Jagel und Kreuz Rendsburg zu zwölf Kilometern Stau. Hier seien etwa Dänemark-Urlauber unterwegs gewesen.

Der ADAC riet dazu, bei winterlichem Wetter langsamer zu fahren. Bei dichtem Schneetreiben müsse so langsam gefahren werden, dass im Sichtbereich angehalten werden könne. Und man dürfe bei entsprechenden Verhältnissen natürlich nur mit Winterreifen oder entsprechend gekennzeichneten Allwetterreifen fahren.