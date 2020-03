Milder Wochenstart in Hamburg und Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lni) – Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt am Montag weiterhin mild. Zu Beginn gibt es noch einige dichtere Wolkenfelder, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Im Tagesverlauf heitert es überall zeitweise auf. An der Küste liegen die Höchstwerte bei circa 10 Grad. Im Binnenland und in Hamburg werden Temperaturen von bis zu 14 Grad erreicht.

In der Nacht zum Dienstag kann es gebietsweise aufklaren. Die Temperaturen können auf bis zu 2 Grad absinken. Vor allem im südlichen Binnenland kommt es in Bodennähe zu leichtem Frost.

