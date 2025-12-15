Milder Wochenstart im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Es wird mild und windig im Norden. Die Woche startet trocken, mit Temperaturen bis zu acht Grad am Tag und Tiefsttemperaturen von drei bis fünf Grad nachts in Schleswig-Holstein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Mecklenburg-Vorpommern erreicht nachts die null Grad. An den Küsten kommt es zu Windböen.

Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen im Norden auf maximal zehn Grad in Schleswig-Holstein und acht Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Es wird wolkig mit vereinzelten Regenschauern und Wind an den Küsten. Die Nächte bleiben mild bei Tiefstwerten von fünf Grad in Schleswig-Holstein und zwei Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

Zum Donnerstag intensiviert sich der Wind an der Nordsee noch einmal. Die Temperaturen steigen weiter leicht an: In Hamburg werden elf Grad erreicht. Während es in Schleswig-Holstein zeitweise zu Regen kommt, bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern trocken.