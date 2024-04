Milder Wochenendstart in Hamburg und Schleswig-Holstein

Eine Frau mit Schirm und ein Kind sind bei trübem Wetter am Ostsee-Strand in Travemünde unterwegs. Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Ein milder, aber windiger Wochenausklang erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Im Verlauf des Freitags rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Windböen bis zu 55 Kilometern pro Stunde in den Küstenregionen und windigem Wetter im Rest des Nordens. Es bleibe stark bewölkt mit örtlichen Regenfällen, die zum Abend hin aber verschwinden. In Hamburg seien Höchsttemperaturen bis 19 Grad zu erwarten, an der Küste bis zu 14 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen nach Angaben des DWD wieder Wolken auf. Zeitweise gebe es etwas Regen. Bei schwachem bis mäßigem Wind liegen die Tiefstwerte in der Nacht um die 9 Grad. Das Wochenende bringe Temperaturen von bis zu 21 Grad am Samstag, bevor es sich im Verlauf des Sonntags wieder abkühle. An den Küsten seien dann auch wieder Sturmböen möglich.