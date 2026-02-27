Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Zum Wochenende hin wird es mild und wechselhaft. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es am Freitag überwiegend stark bewölkt. Ab nachmittags kann Regen einsetzen. An den Küsten muss mit teils stürmischem Wind gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. In Mecklenburg-Vorpommern wird dagegen nach anfänglicher Bewölkung viel Sonnenschein erwartet. Es bleibt vorerst noch trocken. Die Maximalwerte liegen bei 8 Grad auf Helgoland und Sylt sowie bei bis zu 18 Grad in Hamburg und im Herzogtum Lauenburg. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigen die Werte auf bis zu 18 Grad.

Ein Wechsel aus Wolken und Regen

In der Nacht auf Samstag bewölkt es sich in allen Regionen, es kommt gebietsweise zu Regenschauern. Nur in Vorpommern wird noch kein Niederschlag erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Auch am Samstag wechseln sich Wolken und Regen ab. In Mecklenburg-Vorpommern lockert es dagegen zeitweise auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad.

In der Nacht zum Sonntag muss weiterhin mit Regen und starker Bewölkung gerechnet werden. Die Tiefstwerte sinken auf rund fünf bis drei Grad. An den Küsten weht teils ein starker Wind aus Südwest. Am Sonntag wird es etwas freundlicher, wolkig und meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad.