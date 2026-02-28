Milde Temperaturen und viele Wolken im Norden am Wochenende

Hamburg/Kiel (dpa) –

Menschen im Hamburg und Schleswig-Holstein können sich auf ein mildes Wochenende einstellen. Der Himmel bleibe dabei jedoch weitestgehend bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Tag startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit einem stark bewölkten Himmel. Im Laufe des Tages können vereinzelte Regenschauer hinzukommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 16 Grad. Am Abend und in der Nacht wird es dann vor allem im Südwesten der Region windig. Hier kann es zu Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde kommen.

Auch am Sonntag rechnet der DWD auch weiterhin mit einem wolkigen Himmel. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es im Tagesverlauf weitestgehend trocken. Zum Abend kann dann vereinzelt Regen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 12 Grad.