Milde Temperaturen und Sonne-Wolken-Mix in Niedersachsen

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Ein Mix aus Sonne und Wolken bei milden Temperaturen erwartet Niedersachsen zum Wochenbeginn. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Montag gebe es Temperaturen bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag sei es zeitweise wolkig, im Harzumfeld ziehen Wolken mit leichtem Regen auf. Daraufhin verdichten sich die Wolken am Dienstag bei bis zu 18 Grad, auf den Inseln wehe ein frischer Wind. Stark bewölkt und wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern bei bis zu 16 Grad startet dann der Mittwoch.

