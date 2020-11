Milde Temperaturen und an der Küste Sturmböen

Sturm an der Küste. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Wind in Niedersachsen bläst am Dienstag besonders an der Küste: zeitweise wehen Sturmböen, die zum Abend hin schwerer werden können. Vereinzelte Gewitter sind dann möglich, wie der Deutschen Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. An der See und im Süden des Landes kommt es zudem zu Schauern, sonst bleibt es überwiegend trocken. Sonne und dichtere Wolken wechseln sich ab bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen laut DWD auf maximal 2 bis 7 Grad. Im Nordwesten sind Schauer und einzelne Gewitter möglich.