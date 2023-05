Milde Temperaturen am Dienstag: Teilweise Regen

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Dienstag wird für die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst vielerorts freundlich. Nur an der Nordsee beginnt der Tag bereits wolkig mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages regnet es von der Nordsee her kommend teils schauerartig und breitet sich langsam in Richtung Osten aus. In den östlichen Landesteilen bleibt es bis abends trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 13 Grad auf Helgoland, 17 Grad auf Sylt und 21 Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach und an der Küste mäßig aus Südost. An der Ostseeküste kann es vorübergehend einzelne Windböen geben.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es regnerisch im Westen und trocken im Osten, wobei es sich auf 9 bis 11 Grad abkühlt und der Wind weiter schwach bis mäßig aus Südost weht.