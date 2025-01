Mikrozensus 2025 – Zehntausende Niedersachsen werden befragt

Rund 76.000 Menschen werden in Niedersachsen für den diesjährigen Mikrozensus befragt. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Rund 38.000 Haushalte in Niedersachsen werden in den kommenden Monaten für den Mikrozensus befragt. Etwa 76.000 Bürger und Bürgerinnen sollen stellvertretend für ganz Niedersachsen Auskunft zu ihren Lebensbedingungen geben, wie das Landesamt für Statistik in Hannover mitteilt. Unter anderem Fragen zum Einkommen, den Wohnverhältnissen, der Erwerbstätigkeit oder der Internetnutzung werden gestellt.

Die zufällig ausgewählten Haushalte werden zunächst per Post vom Landesamt angeschrieben. Darin enthalten sind Zugangsdaten, mit denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen online die Fragen beantworten können. Alternativ kann die Befragung telefonisch oder auf einem Papierfragebogen erfolgen. Für alle Befragten gilt eine Auskunftspflicht. Es sollen alle Bevölkerungsgruppen erreicht werden, von erwerbslosen Menschen über Angestellte und Studenten bis zu älteren Menschen.

Laut dem Landesamt für Statistik sollen die ausgewählten Haushalte innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren maximal viermal befragt werden. Der Mikrozensus wird seit dem Jahr 1957 durchgeführt und liefert Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Menschen in Deutschland und Niedersachsen.