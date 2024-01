Mikelbrencis verletzt: Abreise aus Trainingslager

Hamburg (dpa/lno) –

William Mikelbrencis muss das Trainingslager des Hamburger SV verletzungsbedingt verlassen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte am Donnerstag einen Schlag auf den rechten Knöchel erlitten und musste das Training abbrechen. Ein Bruch konnte nicht festgestellt werden. Für genauere Untersuchungen soll Mikelbrencis am Samstag nach Hamburg zurückreisen. Der Franzose war im Sommer 2022 zum HSV gewechselt und kommt in der laufenden Zweitliga-Saison auf sechs Einsätze.

Der HSV weilt bis zum 12. Januar in Spanien. In die Zeit fallen Testspiele gegen die niederländische Spitzenmannschaft PSV Eindhoven am Sonntag (16.30 Uhr) und den Schweizer Erstligisten FC Zürich am 11. Januar (13.30 Uhr). Am 20. Januar (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) treten die Hamburger bei Schalke 04 zum Start der Rückrunde an.