Mike Krüger spricht über fast 50 Jahre Ehe

Hamburg (dpa/lno) –

Beruflich ist der Entertainer Mike Krüger (72) viel auf Reisen – ihm zufolge sieht seine Frau das scherzhaft als Strategie für eine lange Ehe. Auf die Frage nach dem Ehe-Rezept antworte sie immer, dass er ja die Hälfte der Zeit nicht zu Hause gewesen sei, sagte der Hamburger Komiker und Schauspieler der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Der nervt ja nicht seit 50 Jahren, sondern nur seit 25.» Krüger und seine Frau Birgit feiern im nächsten Jahr Goldene Hochzeit.

Die Bemerkung seiner Frau stimme in gewisser Weise, weil er tatsächlich viel unterwegs gewesen sei, sagte der 72-Jährige. Jahrzehntelang stand Krüger auf Bühnen, war im Radio und im Fernsehen. 2021 ging er in Show-Rente. Nachdem er 25 Jahre in Quickborn gelebt hatte, wohnt er seit 2005 mit seiner Frau in Hamburg-Wellingsbüttel.