Migrationsdebatte: Sozialminister will mehr Sachlichkeit

Hannover (dpa/lni) –

In der Debatte über Migration ruft Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi zu mehr Sachlichkeit auf. «Ohne Migrantinnen und Migranten sähe Deutschland heute anders aus», sagte der SPD-Politiker in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Das Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg wäre ohne Migranten nicht möglich gewesen. Auch heute sei die Wirtschaft auf Zuwanderung angewiesen.

«Heute leben in Niedersachsen mehr als zwei Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte», sagte der Minister. Vielfalt sei besser als Einfalt, «das gilt in allen Bereichen unserer Gesellschaft, gerade auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.»