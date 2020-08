Mietpreisbremse wohl ungültig: Urteil wird verkündet

Blick auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Hannover. Foto: Hilal Özcan/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Mietpreisbremse soll vor viel zu teuren Wohnungen schützen – aber was wird aus ihr? Heute verkündet das Landgericht Hannover sein Urteil. Schon zuvor hatte das Gericht – wie auch das Amtsgericht Hannover – deutlich gemacht, dass die Mietpreisbremse in ihrer derzeitigen Form wohl ungültig ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Mieterschutzverordnung Ende 2016 hatte das Land Niedersachsen unter anderem Hannover als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen, aber keine Begründung dafür geliefert. Aus Sicht des Landgerichts wäre dies aber erforderlich gewesen.

Das Amtsgericht Hannover wies Ende 2019 die Klage einer Frau ab, die für zwei Mieter mit Hinweis auf die Mietpreisbremse vermeintlich zu viel gezielte Miete zurückverlangt hatte. Dagegen legte sie Berufung ein. Die Mietpreisbremse besagt, dass der Preis für Neuvermietungen nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen soll. Sie gilt in Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Buxtehude, Göttingen, Hannover, Langenhagen, Leer, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Vechta, Wolfsburg und den sieben ostfriesischen Inselgemeinden. Das niedersächsische Bauministerium arbeitet an einer neuen Verordnung.