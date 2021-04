Midyatli übernimmt zur Sommerpause SPD-Fraktionsvorsitz

Serpil Midyatli (SPD) schaut in die Kamera. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der langjährige SPD-Landtagsfaktionschef Ralf Stegner (61) will diesen Posten zur Sommerpause an die Landesparteivorsitzende Serpil Midyatli (45) abgeben. Der Wechsel vor dem Hintergrund von Stegners Kandidatur für den Bundestag und der Landtagswahl im Frühjahr nächsten Jahres solle am 1. Juli vollzogen werden, teilte Stegner am Mittwoch mit. Er tritt am 26. September bei der Bundestagswahl auf Platz drei der Landesliste und als Direktkandidat im Wahlkreis Pinneberg an.

Die Wahl von SPD-Bundesvize Midyatli zur Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag ist für den 22. Juni vorgesehen. Eine Gegenkandidatur zeichnet sich bisher nicht ab.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-294707/2