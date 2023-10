Midyatli fordert Unterstützungsfonds vom Land

Kiel (dpa) –

Die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hat nach der schweren Ostsee-Sturmflut einen Unterstützungsfonds des Landes gefordert. So könne schnell und unkompliziert geholfen werden, teilte Midyatli mit, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei ist. «Mit den ersten Aufräumaktionen nach der Sturmflut wird nun klar: Es ist ein Schaden entstanden, der weit in die Millionenhöhe schießen wird. Ob vollgelaufene Keller, Überschwemmungen in den Innenstädten, Schäden an Häfen und Stränden – die Kommunen dürfen bei der Bewältigung der verheerenden Folgen der Flut nicht alleine gelassen werden.»

Midyatli dankte Behörden, Blaulichtorganisationen und freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz, «um uns zu schützen und die Folgen der Sturmflut zu beseitigen. Ihnen gehört unser aller Dank und unsere Solidarität.»