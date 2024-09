Midyatli: Ergebnisse in Sachsen und Thüringen enttäuschend

Serpil Midyatli bezeichnet das Abschneiden der SPD in Thüringen und Sachsen als ernüchternd. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Für Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli ist das Abschneiden der SPD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen enttäuschend. Die ersten Hochrechnungen seien zwar «keine wirkliche Überraschung, aber trotzdem insgesamt mehr als ernüchternd», sagte sie. Die Partei werde zwar in beiden Landtagen vertreten sein, dennoch sei offenkundig, dass die Bundespolitik einen großen Einfluss auf die Wahlen hatte.

Zudem müsse die hohe Zustimmung für die AfD in beiden Ländern ein Weckruf an alle demokratischen Kräfte sein. «Weder uns noch der Union ist es gelungen, für eine Stimmungswende zu sorgen», betonte Midyatli. «Da hilft es auch nicht, wenn die CDU nur auf uns zeigt, während sie in den letzten Wochen versucht hat, unsere Wählerinnen und Wähler zu demobilisieren.»