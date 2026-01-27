Michel Friedman spricht bei Gedenkstunde im Landtag

Der 69 Jahre alte Publizist Michel Friedman wird als Redner bei einer Gedenkstunde des niedersächsischen Landtags erwartet. (Archivbild) Oliver Dietze/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landtag gedenkt am Dienstag (ab 11.30 Uhr) der Opfer des Nationalsozialismus. Als Redner wird der jüdische Publizist Michel Friedman (69) erwartet. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im Jahr 1945.

«Erinnern heißt nicht nur Kränze niederlegen»

Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte vorab: «Erinnern heißt nicht nur Kränze niederlegen, Kerzen entzünden, Schweigeminuten einlegen – vielmehr denn je mahnt uns der Gedenktag, wachsam und wehrhaft zu sein.»

Im Anschluss an die Gedenkstunde beginnt die reguläre Plenarsitzung des Landtags. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Gesetzentwurf der CDU zur Stärkung der Bundeswehr sowie geplante Änderungen am Hochschulgesetz, über die unter anderem vor dem Hintergrund antisemitischer Vorfälle beraten wird.