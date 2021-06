Michael Jung verteidigt Führung bei Vielseitigkeit-DM

Der deutsche Vielseitigkeitsreiter Michael Jung reitet auf fischerWild Wave in der Geländeprüfung. Foto: Friso Gentsch/dpa

Luhmühlen (dpa) – Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat seine Führung bei der deutschen Meisterschaft in Luhmühlen beim Geländeritt verteidigt. Der 38-Jährige aus Horb blieb mit Chipmunk am Samstag auf der 3,8 Kilometer langen Strecke mit 23 Hindernissen fehlerfrei und führt das Klassement mit 21,4 Minuspunkten an.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Warendorferin Julia Krajewski mit Amande de B’Néville (23,9) und Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz (27,1), die ebenfalls ohne Abzüge aus dem Gelände kamen. Die Entscheidung fällt am Sonntag im abschließenden Springen.

Das Championat in der Westergellerser Heide dient Bundestrainer Hans Melzer als letzter Test vor den Olympischen Spielen. Noch am Sonntag soll das Team für Tokio benannt werden, das am 10. Juli in die vorbereitende Quarantäne geht. Insgesamt vier Paare reisen nach Japan, eines davon bildet die Reserve.

