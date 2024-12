Michael Jackson Musical feiert Deutschlandpremiere

Die Show ist bereits am Broadway und in London zu sehen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Vorhang auf für den «King of Pop»: «MJ – Das Michael Jackson Musical» feiert am Sonntagabend (19.00 Uhr) Deutschland-Premiere in Hamburg. Seit Februar 2022 läuft das Musical mit den größten Hits des amerikanischen Sängers am Broadway in New York und wurde bereits mit vier Tony Awards ausgezeichnet.

Das Musical erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons «Dangerous»-Welttournee im Jahr 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in die Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm von Michael Jackson. Für die deutsche Produktion werden die Songs im englischen Original bleiben, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden. Die Hauptrolle spielt der gebürtige Brasilianer Benét Monteiro.