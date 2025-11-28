Michael-Jackson-Musical feiert 1. Geburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Jahr nach der Deutschlandpremiere des Michael-Jackson-Musicals in Hamburg begeistert die Story über den «King of Pop» weiterhin das Publikum. Bis jetzt wurden mehr als 700.000 Tickets für die Show verkauft, teilte das Unternehmen Stage Entertainment mit. Die Hauptdarsteller Benét Monteiro (MJ), Oxa (MJ alternierend) und Prince Damien (Michael in jüngeren Jahren) haben ihre Engagements verlängert und stehen der Produktion auch in der neuen Spielzeit zur Verfügung.

Aktuell werde aber auch schon langfristig über 2026 hinaus geplant – mit einem Workshop für künftige MJ-Darsteller. «Michael Jackson war ein Jahrhundertkünstler. Wir stehen also vor der besonderen Herausforderung, Talente zu finden, die ihm auf eigene Weise gerecht werden», sagte Casting- Direktor Ralf Schaedler.

«MJ – Das Michael Jackson Musical» erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons «Dangerous»-Welttournee 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm. Das Musical hatte seine Weltpremiere im Februar 2022 in New York und ist auch in London zu sehen.