Meyns ist neuer Ratssprecher zum Schutz vor sexueller Gewalt

Hannover/Braunschweig (dpa/lni) – Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Christoph Meyns, ist neuer Sprecher des Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Es handelt sich um einen turnusgemäßen Wechsel an der Spitze des Gremiums, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Montag mitteilte. Meyns übernehme das Amt von Bischöfin Kirsten Fehrs aus Hamburg, die aber weiterhin im Beauftragtenrat bleibe.

Die Mitglieder des Rates stehen laut EKD öffentlich für das Thema sexualisierte Gewalt ein und bringen für die Landeskirchen die geplanten Maßnahmen zur Aufarbeitung, Prävention und Intervention voran. «Wir werden auch in der neuen Konstellation als Team des Beauftragtenrates die Umsetzung des 11-Punkte-Handlungsplanes konsequent weiterverfolgen», sagte Meyns. Dazu zähle der Start einer rund 3,6 Millionen Euro teuren unabhängigen wissenschaftlichen Studie, die darauf zielt, Ursachen, Spezifika und Ausmaß sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie zu erheben.

