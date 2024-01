Meyer will Hochwasser- und Küstenschutz priorisieren

Stade (dpa/lni) –

Als eine Lehre aus dem Hochwasser will Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer die Instandhaltung der Deiche priorisieren. «Seit Weihnachten dürfte jedem klar sein: Der Klimawandel und seine Folgen sind keine blanke Theorie», betonte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung zum Küstenschutz am Montag in Stade. «Darum müssen und werden wir künftig finanziell und personell noch mehr in die Deiche an unseren Küsten und im Binnenland investieren – denn Deiche schützen die Menschen und deren Hab und Gut.»

Die anhaltende Klimakrise werde die Situation an den Deichen weiter verschärfen, befürchtet Meyer. Extremwettereignisse wie Sturmfluten oder Dauerregen werden sich häufen. «Die Deiche müssen also großen Belastungen standhalten – und das wesentlich öfter als bisher.» Die Deiche müssten entsprechend angepasst werden. Im Landkreis Stade seien viele Deiche beispielsweise einen halben Meter zu niedrig. Mit Blick auf den zu erwartenden Meeresspiegelanstieg in den nächsten Jahrzehnten müssten die Deiche dort um etwa 1,5 Meter erhöht werden.