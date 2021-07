Meyer Werft dockt neues Kreuzfahrtschiff «Aida Cosma» aus

Die Meyer-Werft in Papenburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Papenburg (dpa/lni) – Das neue Kreuzfahrtschiff «Aida Cosma» hat am Samstag das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen und sich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. «Das Manöver hat gut geklappt», sagte ein Sprecher der Werft am Samstag. Das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff machte anschließend an der Ausrüstungspier im Werfthafen fest. Dort werden nach Angaben des Sprechers nun Masten und Schornstein per Kran auf das Schiff gehoben und montiert. Außerdem soll hier der Innenausbau des Schiffs fertiggestellt werden.

Die «Aida Cosma» wird nach Angaben der Werft genau wie das Schwesterschiff «Aida Nova» mit umweltfreundlichen Flüssigerdgas (LNG) betrieben. Ende des Jahres soll das Schiff über die Ems überführt werden und Kurs auf die Kanarischen Inseln nehmen.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-331346/2