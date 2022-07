Metronom: Zahlreiche Bahnausfälle wegen Corona-Engpässen

Uelzen (dpa/lni) –

Aufgrund vieler Krankheitsfälle fallen in den kommenden Tagen zahlreiche Regionalzüge des Bahnbetreibers Metronom aus. Es gebe – vor allem durch Corona – akute personelle Engpässe, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Allein am Freitag komme es deshalb zu rund 60 Ausfällen.

«Zu Mitte der Woche rechnen wir mit einer Entspannung der Situation, da dann etliche Kollegen und Kolleginnen aus der Quarantäne zurückkehren», sagte Metronom-Sprecherin Miriam Fehsenfeld. Beim Fahrpersonal könne das Problem länger andauern. Auch den Busunternehmen fehle es an Kapazitäten, um einen ausreichenden Ersatzverkehr einzurichten. Fahrgäste können sich online sowie auf der Fahrplaner- oder Metronom-App über den Status ihrer Verbindung informieren.