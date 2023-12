Metronom: Wegen Personalmangels weiterhin weniger Zugfahrten

„Bitte nicht einsteigen“ steht an einem Zug der Eisenbahngesellschaft Metronom im Hauptbahnhof. Bodo Marks/dpa

Uelzen (dpa) –

Auch im neuen Jahr kann die Eisenbahngesellschaft Metronom wegen Personalmangels vorerst nur eine reduzierte Anzahl an Zugfahrten anbieten. Der Ersatzfahrplan wird bis zum 3. Februar verlängert, wie der Metronom am Dienstag mitteilte. Damit entfallen künftig weiter die sogenannten Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten. Zudem werden etwa im Wochenendnachtverkehr weniger Fahrten angeboten.

«Hintergrund für die Fortsetzung des Ersatzfahrplans ist die weiterhin nicht ausreichende Verfügbarkeit an Triebfahrzeugführern im Unternehmen – trotz großer Anstrengungen, neues Personal zu rekrutieren», hieß es in einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft. Der ausgedünnte Fahrplan des Metronoms gilt bereits seit mehreren Monaten.

Der Metronom bedient mehrere Strecken im Regionalverkehr – etwa zwischen Hamburg und Hannover, Hannover und Göttingen sowie zwischen Hamburg und Bremen.