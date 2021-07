Meteorologen warnen vor Gewittern mit Unwetter-Potenzial

Eine Gewitterzelle mit dunklen Wolken zieht über Windräder in der Region Hannover hinweg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover/Offenbach (dpa/lni) – Heftige Gewitter mit örtlicher Gefahr von Unwettern könnten Niedersachsen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht zum Montag treffen. Zunächst dürften in den südlichen und westlichen Landesteilen dunkle Wolken aufziehen, vereinzelt könnte es Starkregen, Hagel und starke Windböen geben, wie die Meteorologen am Sonntagvormittag für die Region vorhersagten. Später verlagere sich die Gewitteraktivität in Richtung Nordosten. Am Montag werde sich die Wetterlage im Land dann voraussichtlich wieder entspannen.

© dpa-infocom, dpa:210704-99-254083/2