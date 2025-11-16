Meteorologen erwarten Schnee im Oberharz

Hannover (dpa/lni) –

Nach milden Temperaturen ändert sich das Wetter, es wird wechselhaft und deutlich kälter in Niedersachsen und Bremen. «Schnee gibt es aber voraussichtlich nur im Oberharz», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Montag wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Von der Nordsee ziehen Regenschauer und auch Graupelschauer durch. Vor allem im Küstenbereich kann es auch kurze Gewitter geben, im Oberharz Schneeschauer. Im Tagesverlauf lassen die Schauer nach, mit Ausnahme an der Küste. Die Temperaturen liegen im Oberharz um 3 Grad sowie östlich der Weser um 6 und westlich der Weser um 7 bis 9 Grad, wie der Meteorologe weiter mitteilte.

In der Nacht zum Dienstag ist es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem an der Küste gibt es Regenschauer, die im Harz als Schneeschauer niedergehen. Die Tiefstwerte liegen auf den Inseln bei 6 Grad, im Landesinnern bei 4 bis 0 Grad und im Oberharz bei -3 Grad.

Unbeständiges Wetter mit Schneefall im Oberharz

Am Dienstag setzt sich das unbeständige Wetter laut DWD fort. Es ist stark bewölkt mit zeitweiligem Regen, im Oberharz gibt es vermehrt Schnee. Die Temperaturen erreichen im Bergland und im Harz 5 Grad, im Binnenland 6 Grad und auf den Inseln 8 Grad.

Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt weiterhin wolkenreich mit vielen Schauern, im Oberharz als Schneefall. Die Tiefstwerte sinken auf 4 Grad auf den Inseln, auf 3 bis 1 Grad im Landesinnern und auf -2 Grad im Oberharz.

Zur Wochenmitte sinken Temperaturen weiter

Im weiteren Verlauf der Woche bleibt es wechselhaft und es wird etwas kälter. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 2 und 4 Grad im Binnenland, bei rund 6 Grad an der Küste und um 0 Grad im Oberharz.