Metallplatten von KZ-Gedenkstätte beschädigt

Bremen (dpa/lni) –

Mehrere Metallplatten einer KZ-Gedenkstätte in Bremen sind beschädigt worden. Mindestens sieben Platten mit Namen von Holocaust-Opfern und Informationen seien zerkratzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine der Platten sei außerdem mit dem Schriftzug «1945 deutsche Vertriebene» beschmiert worden. Was es damit auf sich habe, werde geprüft.

Die Beschädigungen wurden am Dienstag angezeigt. Wann die Platten der Gedenkstätte in Bremen-Blumenthal verunstaltet wurden, war nach Angaben der Polizei unklar. Informationen über die Anzahl und die Identität der Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und stellte eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Ob sich der Staatsschutz dem Vorfall annehme, werde im Zuge der Ermittlungen geprüft.

Die KZ-Gedenkstätte auf der Bahrsplate erinnert an das Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme, welches im August 1944 in Bremen-Blumenthal errichtet wurde. Neben einer Gedenktafel weisen Namenstafeln auf das Schicksal der KZ-Häftlinge des Außenlagers hin.