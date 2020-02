Metall-Tarifgespräche in Niedersachsen gestartet

Hannover (dpa/lni) – In der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie haben die Tarifverhandlungen begonnen. Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaft trafen sich am Montagnachmittag zur ersten Runde in Hannover. Der Verband Niedersachsen-Metall und die IG Metall hatten sich dazu entschlossen, früher als üblich in ihre Gespräche über einen neuen Tarifvertrag für die rund 80 000 Beschäftigten der Branche im Tarifgebiet Niedersachsen einzusteigen. In Nordrhein-Westfalen hatte es ein erstes Tariftreffen bereits am 5. Februar gegeben.

«Wir stehen vor dem größten Strukturbruch, den wir in der niedersächsischen Leitindustrie, der Automobilindustrie, bisher hatten», sagte Niedersachsen-Metall-Chef Volker Schmidt. Die IG Metall will einen Schwerpunkt auf Qualifikation und sichere Jobs legen – auf eine formale Lohnforderung verzichtete sie. «In diesem Strukturwandel haben wir festgestellt, dass es in der Mehrzahl der Unternehmen noch keine Strategie für die Zukunft gibt. Darüber wollen wir in dieser Tarifrunde reden», sagte Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Im westniedersächsischen Tarifgebiet Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim starten die Verhandlungen für die dort 18 500 Mitarbeiter an diesem Freitag (28.2.) in Osnabrück. Für Sachsen-Anhalt, das mit etwa 12 000 Beschäftigten ebenfalls zum übergeordneten regionalen Tarifbezirk der IG Metall gehört, wird ab dem 11. März verhandelt.