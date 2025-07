Metal-Festival Wacken Open Air startet im Norden

Wacken (dpa) –

Das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken (bis 2. August) startet. Die 85.000 Tickets für das Wacken Open Air (W:O:A) sind bereits seit Ende September verkauft. Headliner sind in diesem Sommer Guns ‚N Roses mit Leadsänger Axl Rose. Für die US-Rocker ist der Auftritt in Wacken am Donnerstagabend zugleich der Abschluss ihrer Europa- und Nahost-Tour.

Das Wacken Open Air gilt als eines der weltweit größten Heavy-Metal-Festivals. Erwartet werden auch die französische Band Gojira, die US-Rocker Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica und Michael Schenker. Am Mittwochnachmittag spielen bereits die Wacken Firefighters. Danach wollen die Metalheads dann das Infield vor den beiden Hauptbühnen erobern.