Messerstiche vor Lokal: Mann lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Streit in Hamburg-Barmbek hat ein Unbekannter einen 33-Jährigen am Donnerstag vor einem Lokal mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit. Sie suche Zeugen des Vorfalls. Der Streit hatte in der Gaststätte begonnen, zu der Attacke kam es gegen Mittag vor der Tür. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Polizeihubschrauber suchte zunächst vergeblich nach dem flüchtigen Täter.