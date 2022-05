Messerstiche in Harburg: 31-Jähriger in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 31-Jähriger ist in Hamburg-Harburg schwer mit Messerstichen verletzt worden. Der Mann wurde am Sonntagabend in Lebensgefahr schwebend am Harburger Ring aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Montag mitteilte. Der bislang unbekannte Täter sei bereits zuvor geflüchtet. Die Ursache und der Tathergang blieben zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Verletzte zuvor in einer Bar in der Julius-Ludowieg-Straße auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte Tötung.