Messerstich in Hamburg-Dulsberg: Hintergründe weiter unklar

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Auseinandersetzung in Hamburg-Dulsberg, bei der am Mittwoch ein junger Mann mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt worden ist, sind die Hintergründe weiter unklar. In einer Parkanlage sei es nach ersten Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit. Dabei sei ein 22-Jähriger mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden. Anschließend seien alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Der Verletzte habe einen Rettungswagen gerufen, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert, teilte die Polizei weiter mit. Bei einer umfassenden Fahndung direkt nach der Tat sei ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Er sei jedoch wieder entlassen worden, als sich der Tatverdacht nicht bestätigt habe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.