Messerstich in den Rücken: Urteil gegen 39-Jährigen erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Weil er einen Mann während eines Streits mit einer Bierdose geschlagen und mit einem Messer in den Rücken gestochen haben soll, muss sich ein 39-Jähriger seit September vor Gericht verantworten. Nun soll im Prozess wegen versuchten Totschlags am Dienstag (13.00 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren gefordert, die Verteidigung hatte Freispruch beantragt.

Der Anklage zufolge soll der Türke im März dieses Jahres in einem Park in Hamburg-Dulsberg mit einem Mann in Streit geraten sein. Dabei soll er den damals 22-Jährigen zunächst mit einer Bierdose geschlagen und dann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Als Zeugen eingriffen, soll der Angeklagte geflüchtet sein. Das Opfer erlitt eine zehn Zentimeter tiefe Stichverletzung sowie eine lebensgefährliche Verletzung der Lunge.