Messerstich bei Auseinandersetzung: Mann in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Wohnunterkunft in Hamburg-Bergedorf ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt der Mann am Freitagabend einen Messerstich in den Oberkörper. In einem Krankenhaus wurde er notoperiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr. Ein 34-jährige Begleiter blieb ohne schwerere Verletzungen. Wer und wie viele an der Auseinandersetzung beteiligt waren, war zunächst unklar. Die Polizei nahm drei Männer in Polizeigewahrsam, welche als mutmaßliche Täter in Frage kommen. Die Mordkommission ermittelt.