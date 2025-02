Messerstecherei in Hamburg – drei Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Menschen sind bei einer Messerstecherei in Hamburg verletzt worden, zwei von ihnen vermutlich schwer. Die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Laut einem Feuerwehrsprecher erlitten am Freitagabend in Altona zwei Männer Stichverletzungen, eine Frau einen Schock. Alle drei seien ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr Details zur Messerstecherei und den Beteiligten gab es zunächst nicht.