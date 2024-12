Messerattacke mit zwei Verletzten in Hannover

Hannover (dpa) –

Ein Mann hat mit einem Messer zwei Menschen in Hannover angegriffen und verletzt. Beamte vor Ort konnten den mutmaßlichen Täter am Mittag schnell fassen, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll sich rund um das Stellwerk, eine Anlaufstelle für obdachlose Drogenabhängige unweit vom Hauptbahnhof, ereignet haben. Dort wurde ein Mann, Ende 20, im Gesichts- und Halsbereich verletzt. Wenige Gehminuten entfernt sei ein 40-Jähriger mit einer Platzwunde am Kopf und einer oberflächlichen Schnittwunde gefunden worden. Beide schweben nicht in Lebensgefahr, wurden aber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar.